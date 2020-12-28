ФОТО. Сотрудники VID обнаружили и изъяли 2 тонны листьев табака
Foto: VID muitas pārvalde

По информации пресс-центра Службы госдоходов (VID), сотрудник Управления налогово-таможенной полиции начали уголовный процесс о незаконном перемещении и хранении табачных изделий в крупном размере. Таким образом таможенники предотвратили возможный ущерб государству в размере более 150 000 евро.

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Сотрудники VID провели задержание на основании полученной ранее оперативной информации. Задержание на территории Риги проводилось в тот момент, когда разгружали два грузовика с табачными листьями. Согласно сопроводительным документам, груз перевозился из Литвы в Эстонию и не получил разрешения на перемещение по территории Латвии.

В рамках расследования подозреваемым признан гражданин Литвы, к которому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.

ФОТО. Сотрудники VID обнаружили и изъяли 2 тонны листьев табака
Foto: VID muitas pārvalde
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