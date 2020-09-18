ФОТО. Сотрудники VID обнаружили подпольное хранилище табака: изъято 24 тонны

Сотрудники Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) при содействии пограничников раскрыли в Курземе нелегальное хранилище табака.

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Склад нашли во время санкционированного обыска в одном из ангаров. Всего налоговики изъяли 10 тонн измельченного табака, 14 тонн листьев табака, 500 литров дизельного топлива и оборудование для измельчения табака.

По предварительным подсчетам, если бы табачные изделия реализовали на рынке, сумма не уплаченных в казну налогов составила бы не менее 1,8 млн. евро.

Налогово-таможеная полиция начала уголовный процесс в отношении лиц 1977, 1967, 1969, 1999 и 2002 г.р. Следствие по делу продолжается.