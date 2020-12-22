ФОТО. Сотрудники VID перехватили крупную партию контрабанды
Foto: VID

Сотрудники Управления Налогово-таможенной полиции начали уголовный процесс о контрабанде в крупных размерах. Таким образом таможенники предотвратили возможный ущерб государству в размере 266 000 евро.

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Как отмечает пресс-центр VID, в декабре на основании полученной оперативной информации о возможном нелегальном обороте акцизных товаров были проведены процессуальные действия в Бабитском и Вилянском краях.

В ходе 11 санкционированных обысков по местам проживания подозреваемых, на складах и в автомобилях было изъято 2 323 000 сигарет NZ GOLD с белорусскими акцизными марками. Также таможенники изъяли и другие важные улики.

По делу проходят трое подозреваемых, к которым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В том случае, если бы товар был реализован на латвийском рынке, государству был бы нанесен ущерб в размере 266 000 евро. Следствие продолжается.

ФОТО. Сотрудники VID перехватили крупную партию контрабанды
Foto: VID
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Source

rus.DELFI.lv

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