ФОТО. Спецназ полиции задержал международную группировку: изъято 28 кг марихуаны
Foto: Valsts policija

25 марта сотрудники 1-го бюро 3-го отдела Управления криминальной полиции при поддержке бойцов спецназа Omega задержали в Риге и Саулкрасты пять человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В ходе нескольких обысков изъято около 28 кг марихуаны. 27 марта суд постановил оставить четверых задержанных под стражей.

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Как отмечает пресс-служба Госполиции, в распоряжении органов правопорядка ранее поступила информация о группе лиц, которая, возможно, занималась незаконным оборотом наркотических веществ. На прошлой неделе полиция при поддержке Omega задержала в Риге гражданина Эстонии, у которого в машине нашли около 6 кг марихуаны.

ФОТО. Спецназ полиции задержал международную группировку: изъято 28 кг марихуаны
Foto: Valsts policija

Продолжая расследование, полиция провела задержание подозреваемых в Риге и Саулкрасты. Задержаны граждане Латвии 1987, 1955 и 1983 г.р., а также граждане Эстонии 1997 и 1988 г.р.

В рамках начатого уголовного процесса полиция провела восемь обысков в домах и автомобилях подозреваемых, где удалось найти еще около 22 кг марихуаны.

ФОТО. Спецназ полиции задержал международную группировку: изъято 28 кг марихуаны
Foto: Valsts policija

Следствие установило, что граждане Эстонии приехали в Латвию с целью приобрести наркотики, которые, вероятно, предназначались для последующей реализации в Эстонии и Скандинавии.

Четверо задержанных оставлено под арестом. Известно, что все граждане Латвии, фигурирующие в этом деле, ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления. Следствие продолжается.

ФОТО. Спецназ полиции задержал международную группировку: изъято 28 кг марихуаны
Foto: Valsts policija
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