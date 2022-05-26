ФОТО. Спецслужбы отрабатывали в Лиепае сценарий теракта в месте массового скопления людей
Foto: VDD

В Лиепае 26 мая прошли антитеррористические учения Liedags 2022, организованные Службой госбезопасности (VDD), во время которых оперативные службы проверяли и укрепляли свою готовность к реагированию в случае террористического акта.

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В последние годы Служба госбезопасности уделяет особое внимание совершенствованию возможностей реагирования и сотрудничества региональных структурных подразделений оперативных служб в случае террористической угрозы, поэтому на этот раз местом проведения учений была выбрана Лиепая.

Учитывая тенденции террористической угрозы в Европе, сценарий учений предусматривал теракт в месте массового скопления людей. В ходе учения ответственные службы получили информацию о том, что во время публичного мероприятия посетители мероприятия на стадионе "Даугава" подверглись нападению с применением холодного оружия, кроме того, в толпу врезался автомобиль.

Согласно сценарию учений, в результате нападений были как погибшие, так и раненые различной степени тяжести. Роль потерпевших взяли на себя курсанты колледжа Госполиции.

По прибытии на место происшествия ответственными службами отрабатывались спасательные работы, оказание экстренной медицинской помощи, задержание нападавших и предотвращение угрозы, а также проведение неотложных оперативно-розыскных мероприятий.

Всего в учениях приняли участие более 300 представителей Службы госбезопасности, Государственной полиции, Службы неотложной медицинской помощи, Государственной пожарно-спасательной службы, Генпрокуратуры, Лиепайской муниципальной полиции, Государственной пограничной службы, а также Национальных вооруженных сил.

ФОТО. Спецслужбы отрабатывали в Лиепае сценарий теракта в месте массового скопления людей
Foto: VDD
ФОТО. Спецслужбы отрабатывали в Лиепае сценарий теракта в месте массового скопления людей
Foto: VDD
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