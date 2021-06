ФОТО: стену посольства Латвии в Минске протаранил эвакуатор

Кирпичную стену, ограждающую посольство Латвии в Минске, 23 июня протаранил эвакуатор, сообщил в социальных сетях глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Автоэвакуатор врезался в двухметровую стену с колючей проволокой, ограждающую посольство Латвии в Минске, и частично ее разрушил. Машина марки Mercedes benz видимых повреждений не получила.

"Мы ожидаем, что уполномоченные структуры Минска расследуют этот инцидент и обеспечат посольству безопасность и защиту, полностью соблюдая международные правовые акты", — написал Ринкевич.

Premises of the Latvian Embassy in #Belarus at the moment. We expect authorities in #Minsk to investigate this incident, ensure safety and security of the Embassy in full accordance with the international law pic.twitter.com/7VJGjfVyPv