ФОТО: столкновение 29 автомобилей на Юрмальском шоссе в 1996 году

В наши дни почти у каждого в кармане имеется смартфон, который за долю секунды позволяет сделать фото или видео любого события. Однако несколько лет назад запечатлеть какое-нибудь ЧП модно было, лишь имея при себе фотоаппарат. Недавно пользователь поделился в соцсетях фотографиями почти 30-летней давности, на которых запечатлена одна из самых массовых аварий в истории Латвии.

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Драматические события под Ригой разворачивались утром 19 августа 1996 года. На Юрмальском шоссе в тот день был густой туман. Один из водителей, ехавших в Юрмалу со стороны Риги, остановился на обочине, чтобы протереть лобовое стекло. Однако такое невидимое в тумане препятствие послужило причиной череды столкновений.

Как рассказали журналистам газеты Diena очевидцы, cначала в стоявшую на обочине машину врезались два грузовика,а затем каждый последующий автомобиль, ехавший за ними, врезался в уже разбившиеся машины.

Как пояснил один из пострадавших водителей ВАЗа, туман был настолько густым, что видимость составляла всего несколько метров, поэтому он ехал всего со скоростью 40 км/ч, но это не помогло ему избежать столкновения.

К счастью, авария обошлась без человеческих жертв, однако двоим пострадавшим была оказана медицинская помощь.

ДТП с участием еще больше количества машин произошло на Юрмальском шоссе в 1981 году.