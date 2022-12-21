ФОТО. Таможенники и служебная собака обнаружили в поезде из Беларуси 150 000 контрабандных сигарет

Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (VID) при проведении контроля грузовых поездов на латвийско-белорусской границе предотвратили контрабанду 150 000 сигарет (7500 пачек сигарет). Сигареты были спрятаны в вагонах с чугуном и целлюлозой и были обнаружены с помощью служебных собак таможни.

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В понедельник, 19 сентября, на пункте таможенного контроля "Индра" при проверке состава грузового поезда, таможенный кинолог со служебной собакой для поиска табака обнаружил в двух вагонах незадекларированные сигареты. Физический досмотр проводился в сотрудничестве с работниками Государственной пограничной охраны, в ходе которого было выявлено, что в грузе спрятано шесть картонных коробок с сигаретами. В них находилось 60 000 сигарет марок NZ, Queen и Premjer с белорусскими акцизными марками.

Также 15 декабря у таможенного кинолога со служебной собакой при проверке состава поезда возникли подозрения об импорте незадекларированных товаров. В ходе физического досмотра в вагоне под слоем чугуна таможенники обнаружили три упаковки с сигаретами Premjer, всего было найдено 30 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

В свою очередь, 7 декабря пункте таможенного контроля Индра при анализе сканированных изображений грузового поезда, прибывшего из Беларуси, таможенники заподозрили в вагоне с грузом незадекларированный товар — целлюлозу. Подозрения подтвердил кинолог, проводивший осмотр со служебной собакой, выявляющей табак. Для углубленного контроля состав был отправлен на Даугавпилсскую товарную станцию, где таможенники обнаружили спрятанные глубоко среди кип целлюлозы пачки контрабандных сигарет. В результате проверки было изъято 60 000 сигарет NZ с белорусскими акцизными марками.

Материалы дел переданы Управлению налоговой и таможенной полиции VID для принятия решений и начала уголовного процесса.

Всего за 11 месяцев этого года сотрудники Таможенного управления VID изъяли 16,9 млн сигарет.