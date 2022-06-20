ФОТО. Таможенники изъяли около 100 000 контрабандных сигарет
Foto: VID

Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (VID) при проверке грузовых железнодорожных составов на латвийско-белорусской границе предотвратили ввоз 100 000 контрабандных сигарет. Табачные изделия были спрятаны в каменном угле и гранулах железной руды.

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Как отмечает пресс-центр VID, 19 июня на железнодорожной станции "Индра" при проверке с помощью сканера въехавшего с территории Беларуси поезда в вагоне с углем таможенники обнаружили и при содействии пограничников изъяли 60 000 сигарет Queen Superslims с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, 16 июня на ж/д станции "Индра" в ходе сканирования вагона поезда, прибывшего из Республики Беларусь, таможенники и пограничники нашли еще 40 000 сигарет Queen Superslims с белорусскими акцизными марками.

По обоим делам ведется следствие.

ФОТО. Таможенники изъяли около 100 000 контрабандных сигарет
Foto: VID muitas pārvalde
ФОТО. Таможенники изъяли около 100 000 контрабандных сигарет
Foto: VID muitas pārvalde


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