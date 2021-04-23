ФОТО. Таможенники конфисковали 616 000 контрабандных сигарет

Сотрудники Службы госдоходов (VID) предотвратили провоз на территории Латвии 616 340 контрабандных сигарет. Табачные изделия были спрятаны в вагонах со щепой, конструкциях автомобиля и багаже.

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По данным пресс-центра VID, 22 апреля в Даугавпилсе, во время проверки поезда, прибывшего из Беларуси, в трех вагонах под щепой обнаружили 581 160 сигарет NZ Gold с акцизными марками Республики Беларусь.

В тот же день в аэропорту "Рига", во время проверки пассажиров, прибывших из Минска, в багаже были найдены незадекларированные сигареты "Минск" и Kent — всего 22 700 штук.

Днем ранее в Вентспилсском порту при проверке фуры таможенники обнаружили в тайниках12 480 сигарет Molboro Gold.

По всем эпизодам ведется следствие.

Foto: VID