ФОТО. Таможенники нашли в грузовике тайник, в котором спрятали 15 800 евро

По информации пресс-центра Службы госдоходов (VID), 13 февраля во время проверки на КПП "Силене" (латвиско-белорусская граница) сотрудники Таможенного управления предотвратили попытку провоза на территорию ЛР незадекларированной наличности — 15 800 евро. Деньги были спрятаны в кабине грузовика, за передней панелью.

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В VID отмечают, что тягачом с российскими номерами управлял гражданин Беларуси. На вопрос, не везет ли он с собой товары, которые необходимо задекларировать, или же сумму, превышающую 10 000 евро, белорус ответил отрицательно.

Однако во время проверки автомобиля таможенники нашли тайник, в котором было спрятано несколько тысяч евро, а также российские и белорусские рубли. Общая сумма составила 15 816 евро.

Службы госдоходов напоминает, что за незадекларированные при пересечении границы наличные средства, если сумма превышает 10 000 евро, предусмотрено наказание.