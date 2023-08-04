ФОТО: таможенники нашли в порту 4200 контрафактных игрушек, настольных игр и конструкторов

Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (VID) при проведении контроля грузов, ввозимых из Китая и предназначенных для выпуска в свободное обращение в Латвии, выявили и изъяли 4232 единицы различных контрафактных товаров — настольных игр, конструкторов и игрушек.

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В пресс-центре Службы госдоходов пояснили, что VID уже получил заключения представителей правообладателей товарных знаков, которые подтвердили, что изъятые товары являются контрафактными.

В результате контрольных мероприятий, проведенных должностными лицами таможни пункта таможенного контроля Рижского Свободного порта, были найдены подделки общеизвестных брендов: Uno, Twister, Monopoly, LEGO, City Police, City Series, Hot Wheels, Transformers и Кубик Рубика. Ведется следствие.