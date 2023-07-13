ФОТО. Таможенники нашли в топливных брикетах 1,4 млн контрабандных сигарет
Foto: VID muitas pārvalde

Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (VID) при проверке грузового автомобиля, въехавшего на территорию Латвии из Беларуси, обнаружили в грузе топливных брикетов 1,4 млн контрабандных сигарет.

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По данным пресс-центра Службы госдоходов, автомобиль, следовавший из России транзитом через Беларусь, отправили на углубленный досмотр при помощи сканера на основании информации о возможных рисках.

При анализе полученных снимков таможенники пришли к заключению, что среди брикетов спрятан незадекларированный товар. Как оказалось, в машине пытались нелегально провезти 70 362 пачки контрабандных сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Сумма не внесенного за сигареты налога в госбюджет составила примерно 283 000 евро.

Материалы уголовного дела переданы Управлению таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов. Начат уголовный процесс за контрабанду в крупных размерах.

ФОТО. Таможенники нашли в топливных брикетах 1,4 млн контрабандных сигарет
Foto: VID muitas pārvalde
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