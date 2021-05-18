ФОТО: таможенники не дали ввезти в Латвию 1,58 миллиона контрабандных сигарет
Foto: VID

На латвийско-белорусской границе было изъято 79 080 пачек (1 581 600 штук) контрабандных сигарет. Они были спрятаны в двойном потолке прицепа грузовой машины, а также в конструкции поезда.

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17 мая на пункте Патерниеки таможенники проверяли грузовик, въехавший в Латвию из Беларуси без груза. У таможенников возникло подозрение, что в грузовом отделе может быть двойной потолок. И действительно, там оказался тайник с контрабандой. Было изъято 1 540 440 сигарет (77 022 пачки) NZ и 32 360 сигарет (1618 пачек) Queen с белорусскими акцизными марками.

На пограничном пункте Индрас в этот же день при проверке грузового поезда собака обнаружила тайник в конструкции рамы вагона. Там было 8800 сигарет (440 пачек) "Премьер" с белорусскими акцизными марками.

Общая сумма неуплаченных за них налогов — 265 000 евро.

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