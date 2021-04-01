ФОТО. Таможенники обнаружили 240 400 контрабандных сигарет
Foto: VID

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при содействии пограничников предотвратили провоз на территории Латвии 240 400 сигарет. Контрабандный товар был спрятан в конструкции кабины грузовика, а также в вагонах со щепой.

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По данным пресс-центра VID, 30 марта в пункте таможенного контроля "Патерниеки" при проверке грузового автомобиля сотрудники таможни и Государственной пограничной службы обнаружили тайники, в котором были спрятаны сигареты. Найти табачные изделия помогла служебная собака. За передней панелью кабины, в дверях, сиденье и в других местах обнаружили 23 640 сигарет Camel, Winston, Premjer, Parliament и др.

ФОТО. Таможенники обнаружили 240 400 контрабандных сигарет
Foto: VID

Кроме того, 27 марта на станции "Индра" при проверке грузового поезда, прибывшего из Беларуси, в вагонах со щепой проверяющие нашли 70 200 сигарет NZ и Premjer.

Днем ранее на этой же станции при проверке другого состава, прибывшего из РБ, таможенники и пограничники обнаружили еще 59 940 сигарет с белорусскими акцизными марками.

В тот же день на КПП "Терехово" в тайниках, оборудованных в грузовом автомобиле, таможенники выявили 11 960 сигарет Camel. Нелегальный товар найден также в грузовике, который был проверен на КПП "Силене" 21 марта. С помощью служебной собаки работники VID нашли 14 680 сигарет Camel, Minsk и NZ.

Как отмечают в Службе госдоходов, еще 59 980 сигарет 21 марта нашли в вагонах со щепой, прибывших из Беларуси.

ФОТО. Таможенники обнаружили 240 400 контрабандных сигарет
Foto: VID
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