ФОТО. Таможенники обнаружили и изъяли полмиллиона сигарет
Foto: Valsts policija

Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов, Государственной пограничной службы и Продовольственно-ветеринарной службы на этой неделе обнаружили и изъяли в транспортных средствах, въехавших на территорию Латвии, 519 800 контрабандных сигарет.

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Контрабандисты спрятали товар в вагонах с ввезенной из Беларуси щепой и опилками, а цистерне, а также в конструкциях грузового автомобиля.

Как отмечает пресс-центр Службы госдоходов, 29 января на железнодорожной станции "Индра" при проверке въехавшего из Белоруссии грузового поезда, в вагонах со щепой таможенники нашли 36 000 сигарет "НЗ" с белорусскими акцизными марками.

Днем ранее на товарной станции в Даугавпилсе при содействии инспекторов Продовольственно-ветеринарной службы был проверен вагон еще одного поезда, прибывшего из Беларуси. Среди металлических конструкций и катушек с проволокой обнаружили 173 200 сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, 26 января на КПП "Силене" при проверке въехавшего из Белорусии грузовика таможенники обнаружили тайник, в котором водитель провощил 7420 сигарет Marlboro и "НЗ".

На железнодорожной станции "Индра" контрабандные сигареты нашли также 25 января: в грузе со щепой в одном вагоне было спрятано 72 000 сигарет "Премьер", а в другом — 36 800 сигарет "Премьер".

На этой же станции днем ранее пограничники нашли 20 000 сигарет с белорусскими акцизными марками, которые контрабандиста спрятали в цистерну с нефтепродуктами. Кроме того, 23 января еще 174 380 сигарет "Премьер" и "НЗ" обнаружили при проверке вагонов со щебнем.

По всем фактам начаты процессы.

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