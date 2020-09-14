ФОТО. Таможенники обнаружили в порту 6 млн. контрабандных сигарет
Foto: VID

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при проверке груза обнаружили в Вентспилсском порту 6 млн. сигарет (300 000 пачек) Winston без акцизных марок.. Контрабанду перемещали в грузовом автомобиле, выдавая за металлические конструкции.

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Сигареты нашли во время проверки перед загрузкой на паром, курсирующий из Латвии в Швецию. Грузовик направили на сканирование, в ходе которого и обнаружили нелегальный груз.

По предварительным расчетам, сумма неуплаченного налога за изъятые сигареты составляет около 1,13 млн. евро. Дело направлено в Управление налогово-таможенной полиции.

ФОТО. Таможенники обнаружили в порту 6 млн. контрабандных сигарет
Foto: VID
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