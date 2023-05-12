ФОТО. Таможенники обнаружили в посылке из Испании килограмм гашиша
Foto: VID

Сотрудники таможенного управления Службы госдоходов в ходе проверок посылок на предмет наркотиков обратили внимание на груз из Испании. Внутри они обнаружили 965 граммов гашиша, сообщили в VID.

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В апреле текущего года сотрудники таможни вместе с кинологом проверяли на складе посылки. Во время проверки собака указала на одну из них. В сопроводительных документах было указано, что внутри — косметические товары, которые предназначаются для получателя в Грузии.

Внутри таможенники обнаружили 10 пачек, обернутых фольгой. В них находилось спрессованное вещество растительного происхождения. Материалы дела направлены в управление налоговой и таможенной полиции. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество — гашиш, всего 965,4 грамма.

Начат уголовный процесс.

ФОТО. Таможенники обнаружили в посылке из Испании килограмм гашиша
Foto: VID
ФОТО. Таможенники обнаружили в посылке из Испании килограмм гашиша
Foto: VID
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