ФОТО. Таможенники обнаружили в вагонах с углем контрабандный груз
Foto: СЗТУ

Незаконный вывоз табачных изделий предотвратили сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Скангали (российско-латвийская граница).

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По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни ФТС РФ, в двух вагонах, следовавших из Кемеровской области в Польшу, обнаружены четыре брикета, обмотанных черной полиэтиленовой пленкой и засыпанных каменным углем.

В брикетах находились 100 пачек сигарет Marlboro и сигарет KALIPSO без акцизных марок. По делу начато следствие.

ФОТО. Таможенники обнаружили в вагонах с углем контрабандный груз
Foto: СЗТУ
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