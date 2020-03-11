ФОТО. Таможенники предотвратили ввоз полумиллиона контрабандных сигарет в Латвию

По информации пресс-центра Службы госдохов (VID), за минувшую неделю сотрудники Таможенного управления пресекли несколько попыток провоза из Беларуси на территорию Латвии контрабандных сигарет. В общей сложности таможенники нашли и изъяли 500 780 сигарет.

10 марта на ТПП "Индра" при досмотре въехавшего с территории Республики Беларусь (РБ) грузового поезда под стружкой нашли 390 000 сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками.

8 марта в "Индре" при сканировании одного из вагонов грузового поезда под аналогичным грузом нашли 59 980 сигарет "Премьер" с акцизными марками РБ.

Как отмечает пресс-центр VID, 5 марта на Даугавпилсской товарной станции при содействии с сотрудниками Latvijas dzelzceļš в восьми цистернах прибывшего из Беларуси поезда обнаружили 18 800 сигарет "Премьер" и "НЗ". Кроме того, на этой же станции 2 марта при проверке еще одного поезда с белорусской стороны было найдено 32 000 сигарет "Премьер".

По всем фактам начато расcледование.

Foto: VID

Foto: VID



