ФОТО. Таможня изъяла контрафактные автомобильные диски AMG и BRABUS почти на 2,4 млн евро

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) изъяли 1622 автомобильных дисков AMG и BRABUS с признаками подделки. Представители товарных знаков подтвердили, что диски являются контрафактными. По предварительным данным, ущерб, причиненный представителям товарных знаков, составил почти 2,4 млн евро.
По данным пресс-центра VID, контрафактный товар обнаружили при проверке контейнеров на территории Рижского свободного порта. Всего таможенники изъяли 1578 автомобильных дисков AMG и 44 диска BRABUS. Груз был ввезен из Гонконга и направлялся в Россию.
Управление таможни обратилось к представителям Daimler AG и Brabus GmbH с просьбой проверить товар и получили от них подтверждение, что все диски — подделка. Ведется следствие.