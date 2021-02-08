ФОТО. Таможня изъяла контрафактные автомобильные диски AMG и BRABUS почти на 2,4 млн евро

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) изъяли 1622 автомобильных дисков AMG и BRABUS с признаками подделки. Представители товарных знаков подтвердили, что диски являются контрафактными. По предварительным данным, ущерб, причиненный представителям товарных знаков, составил почти 2,4 млн евро.

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По данным пресс-центра VID, контрафактный товар обнаружили при проверке контейнеров на территории Рижского свободного порта. Всего таможенники изъяли 1578 автомобильных дисков AMG и 44 диска BRABUS. Груз был ввезен из Гонконга и направлялся в Россию.

Управление таможни обратилось к представителям Daimler AG и Brabus GmbH с просьбой проверить товар и получили от них подтверждение, что все диски — подделка. Ведется следствие.

Foto: VID