ФОТО. Таможня изъяла контрафактные товары для бокса и велоспорта

Управление таможни Службы госдоходов (VID) задержала 17 473 единицы спортивных товаров, признанных контрафактными. Спортовары предназначались для бокса и велоспорта.
По данным VID, на товарах без разрешения правообладателя был размещен логотип Chicago Bulls, таким образом были нарушены права на интеллектуальную собственность.
Подделки обнаружили во время проверки в Рижском свободном порту. Таможенники изъяли 17 473 товара: боксерские перчатки, шлемы, капы, пояса, мешки, перчатки для занятий велоспортом и др.
Спортивные товары шли из Пакистана в Россию, транзитом через Ригу.
По данным VID, с начала 2021 года на территории Латвии было зарегистрировано 165 случаев, когда проверяющие обнаруживали контрафактные товары. Общее количество выявленных фальшивых товаров составило 122 856 единиц.