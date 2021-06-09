ФОТО. Таможня изъяла контрафактные товары для бокса и велоспорта
Foto: VID

Управление таможни Службы госдоходов (VID) задержала 17 473 единицы спортивных товаров, признанных контрафактными. Спортовары предназначались для бокса и велоспорта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным VID, на товарах без разрешения правообладателя был размещен логотип Chicago Bulls, таким образом были нарушены права на интеллектуальную собственность.

Подделки обнаружили во время проверки в Рижском свободном порту. Таможенники изъяли 17 473 товара: боксерские перчатки, шлемы, капы, пояса, мешки, перчатки для занятий велоспортом и др.

Спортивные товары шли из Пакистана в Россию, транзитом через Ригу.

По данным VID, с начала 2021 года на территории Латвии было зарегистрировано 165 случаев, когда проверяющие обнаруживали контрафактные товары. Общее количество выявленных фальшивых товаров составило 122 856 единиц.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei