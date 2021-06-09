ФОТО. Таможня изъяла контрафактные товары для бокса и велоспорта

Управление таможни Службы госдоходов (VID) задержала 17 473 единицы спортивных товаров, признанных контрафактными. Спортовары предназначались для бокса и велоспорта.

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По данным VID, на товарах без разрешения правообладателя был размещен логотип Chicago Bulls, таким образом были нарушены права на интеллектуальную собственность.

Подделки обнаружили во время проверки в Рижском свободном порту. Таможенники изъяли 17 473 товара: боксерские перчатки, шлемы, капы, пояса, мешки, перчатки для занятий велоспортом и др.

Спортивные товары шли из Пакистана в Россию, транзитом через Ригу.

По данным VID, с начала 2021 года на территории Латвии было зарегистрировано 165 случаев, когда проверяющие обнаруживали контрафактные товары. Общее количество выявленных фальшивых товаров составило 122 856 единиц.