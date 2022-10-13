ФОТО. Трагическое ДТП на Лиепайском шоссе: прокуратура просит осудить женщину, у которой не было прав

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, 5 октября в Рижский районный суд были направлены материалы дела о трагической аварии на Лиепайском шоссе. Обвинения предъявлены женщине, севшей за руль, не имея водительских прав, а затем совершившей ДТП,в котором погибли два человека.

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Ранее уже сообщалось, что 8 июля Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в Марупский край, где на дороге А9 произошла авария с участием грузовика и легковых автомобилей. В результате ДТП также пострадали пять человек, четверых из которых доставили в больницу.

В прокуратуре порталу Delfi пояснили, что женщина, находившаяся за рулем одного из легковых автомобилей, при маневре обгона не убедилась в его безопасности, в результате чего и произошло столкновение.

У женщины, как оказалось, не было водительских прав. Полиции она предъявила фальшивые украинские права, якобы выданные на ее имя.