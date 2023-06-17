ФОТО. Трагическое ДТП на шоссе Рига — Таллинн: погиб водитель, движение возле Адажи разблокировано
Foto: LETA

В субботу утром, на трассе Рига — Таллинн, недалеко от Адажи столкнулись легковой автомобиль Citroen Jumper и грузовик. По сообщению полиции, движение по Таллиннскому шоссе около Адажи было блокировано в обоих направлениях.

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По данным полиции, в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Чтобы извлечь его тело, спасателям пришлось применить гидравлические инструменты.

Ранее уже сообщалось, что сегодня утром на Рижской окружной дороге перевернулся военный тягач, перевозивший вездеход. В аварии пострадали двое военнослужащих Национальных вооруженных сил Латвии.

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