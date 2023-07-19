ФОТО. Трагическое ДТП на трассе Рига — Сигулда: в столкновении грузовиков погиб водитель
Foto: Sadursme.lv

Во вторник вечером, около 20.00, в Цесисском крае, на дороге А2 под мостом Мелтуру (волость Драбешу) столкнулись грузовые автомобили DAF с прицепом и Volvo. Эту информацию порталу Delfi подтвердили в Госполиции.

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На место происшествия прибыли бригады Службы неотложной медицинской помощи. Медики констатировали гибель водителя, управлявшего фурой DAF.

Обстоятельства происшествия выясняются. По делу начат уголовный процесс.

Из-за аварии движение по шоссе оказалось заблокированным на несколько часов.

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