ФОТО. Трагическое ДТП на трассе Рига — Сигулда: в столкновении грузовиков погиб водитель

Во вторник вечером, около 20.00, в Цесисском крае, на дороге А2 под мостом Мелтуру (волость Драбешу) столкнулись грузовые автомобили DAF с прицепом и Volvo. Эту информацию порталу Delfi подтвердили в Госполиции.
На место происшествия прибыли бригады Службы неотложной медицинской помощи. Медики констатировали гибель водителя, управлявшего фурой DAF.
Обстоятельства происшествия выясняются. По делу начат уголовный процесс.
Из-за аварии движение по шоссе оказалось заблокированным на несколько часов.
⚠️‼️Uz a/c Rīga—Sigulda—Igaunijas robeža (Veclaicene)(A2, https://t.co/4SxP7lUq7y) divu kravu a/m sadursme. Satiksme pilnībā bloķēta. pic.twitter.com/EZWw8gBlps— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 18, 2023