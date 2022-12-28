ФОТО. Триллер "Бронзовая птица": полиция просит опознать подозреваемых в краже скульптуры

Юрмальская полиция просит опознать мужчин, которые в ноябре украли в Юрмале бронзовую скульптуру.

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По данным Госполиции, 30 ноября, в 23.00, в Юрмале, недалеко от ул. Турайдас со скамейки около моря преступники украли бронзовую чайку, а также повредили вторую скульптуру и скамейку.

По данным полиции, цена одной такой скульптуры составляет 3800 евро, а общий причиненный ущерб оценен в 8999 евро.

В ходе расследования полиция получила записи камер видеонаблюдения, на которых можно рассмотреть злоумышленников.

Информацию просьба сообщать по телефонам 67075111, 67075160 или 110. Также можно писать на электронную почту: ovg.jurmala@riga.vp.gov.lv.

Foto: Valsts policija



