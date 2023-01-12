ФОТО Тяжелая авария на трассе Таллин-Пярну-Икла: пострадали четыре человека

В среду, незадолго до полудня в Харьюмаа столкнулись два автомобиля, движение на месте происшествия до сих пор закрыто.
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В 11.52 полиция получила сообщение о ДТП на шоссе Таллин-Пярну-Икла, где столкнулись автомобили Seat Leon и Mercedes-Benz.
По первоначальным данным, столкновение произошло, поскольку Seat отклонился на встречную полосу.
В аварии пострадали четыре человека, все они доставлены в больницу.
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