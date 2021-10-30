ФОТО. У членов организованной преступной группы изъяты сильнодействующие наркотики
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции (КРУП) передало в прокуратуру материалы дела о незаконном обороте наркотиков. Речь идет о задержаниях и обысках в Вентспилсе в конце прошлого года.

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Как отмечает пресс-центр КРУП, в ходе четырех обысков полиция изъяла 106, 3359 гр бежевого порошкообразного вещества, содержащего карфентанил, 5, 4924 гр светло-бежевого гранулированного вещества, содержащего амфетамин, 20 таблеток, содержащих трамадол, 5 теблеток бупренофрила и 11 таблеток, содержащих клоназепам.

Наркотики были спрятаны в шкафу, а также за картиной. В рамках уголовного процесса наложен арест на изъятые во время обыска 1400 евро.

В полиции сообщили также, что группа занималась распространением наркотиков в Вентспилсе в течение нескольких месяцев. Всего по делу задержаны три человека, ранее уже попадавших в поле зрения правоохранительных органов.

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