ФОТО. У гражданина Латвии на границе изъяли "рыцарский набор"

Вечером 2 марта белорусские пограничники обнаружили в багажнике автомобиля Mercedes Benz, принадлежащего 34-летнему гражданину Латвии, саблю и кинжал.

Как отмечает пресс-центр Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, владелец нестандартного багажа, проживающий в Минске, следовал в белорусскую столицу. Он пояснил, что кинжал и саблю подарили за границей.

Мужчина утверждает, что не подозревал о возможных проблемах на границе из-за опасных "сувениров". Предметы изъяты для проведения экспертизы.