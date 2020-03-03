ФОТО. У гражданина Латвии на границе изъяли "рыцарский набор"
Foto: ГПК РБ

Вечером 2 марта белорусские пограничники обнаружили в багажнике автомобиля Mercedes Benz, принадлежащего 34-летнему гражданину Латвии, саблю и кинжал.

Как отмечает пресс-центр Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, владелец нестандартного багажа, проживающий в Минске, следовал в белорусскую столицу. Он пояснил, что кинжал и саблю подарили за границей.

Мужчина утверждает, что не подозревал о возможных проблемах на границе из-за опасных "сувениров". Предметы изъяты для проведения экспертизы.

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form