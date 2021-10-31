ФОТО. У гражданина Латвии, перевозившего иракских нелегалов, изъяли патроны
Foto: www. podlaska.policja.gov.pl

В минувший четверг сотрудники польской полиции остановили под Хайнувкой (недалеко от польско-белорусской границы) пассажирский автомобиль Mercedes Benz. При проверке стражи порядка обнаружили в нем пятерых нелегалов из Ирака. Иностранцев перевозил 30-летний гражданин Латвии, у которого нашли патроны.

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По данным польских СМИ, 33 боевых патрона были упакованы в носок, а затем спрятаны в подлокотник. Водитель заявил, что боеприпасы принадлежат не ему.

В пятницу латвийцу предъявили обвинения в помощи иммигрантам, незаконно пересекшим границу, а также в хранении боеприпасов, не имея на это разрешения. Согласно польскому законодательству, за эти преступления может грозить до 8 лет лишения свободы.

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