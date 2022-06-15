ФОТО. У гражданина Латвии при въезде в Беларусь изъяли патроны

В пункте пропуска "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе у 62-летнего гражданина Латвии при въезде в Беларусь изъяли патроны.
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Как отмечает пресс-центр Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, два патрона к огнестрельному оружию обнаружили в перчаточном ящике и подлокотнике автомобиля. Их изъяли и отправили на экспертизу.
За незаконные действия в отношении боеприпасов и их перемещение через границу максимальная ответственность предусматривает штраф и лишение свободы до 7 лет.
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