ФОТО. У гражданина Латвии при въезде в Беларусь изъяли патроны
Foto: ГПК РБ

В пункте пропуска "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе у 62-летнего гражданина Латвии при въезде в Беларусь изъяли патроны.

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Как отмечает пресс-центр Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, два патрона к огнестрельному оружию обнаружили в перчаточном ящике и подлокотнике автомобиля. Их изъяли и отправили на экспертизу.

За незаконные действия в отношении боеприпасов и их перемещение через границу максимальная ответственность предусматривает штраф и лишение свободы до 7 лет.

ФОТО. У гражданина Латвии при въезде в Беларусь изъяли патроны
Foto: ГПК РБ
ФОТО. У гражданина Латвии при въезде в Беларусь изъяли патроны
Foto: ГПК РБ


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