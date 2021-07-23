ФОТО. У гражданина Литвы на границе изъяли мешки, в которых он перевозил 116 012 евро наличными
Foto: VID

Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) начало уголовный процесс по факту попытки перемещения через границу наличных средств, полученных, возможно, преступным путем.

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Как отмечают в пресс-центре VID, при пересечении эстонско-латвийской границы литовец задекларировал всю сумму, однако не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

В Службе госдоходов пояснили, что 111 237 евро были разделены по 495 конвертам, а затем упакованы в мешки. Кроме того, еще 4 775 евро нашли у гражданина Литвы. Следствие продолжается.

ФОТО. У гражданина Литвы на границе изъяли мешки, в которых он перевозил 116 012 евро наличными
Foto: VID
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