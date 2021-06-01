ФОТО. У мужчины, угрожавшего убийством, изъяли оружие и наркотики
Foto: Valsts policija

Сотрудники Уголовной полиции Резекне задержали 39-летнего мужчину, у которого во время обыска нашли и изъяли револьвер, а также наркотические вещества. Как сообщили в пресс-службе Латгальского регионального управления полиции, задержанный ранее угрожал убийством и нанесением тяжких телесных повреждений.

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Полиция изъяла револьвер, пять разнокалиберных патронов, два грамма порошкообразного вещества, напоминающего метамфетамин. Также полиция нашла три саженца марихуаны, которые выращивались в специальной теплице. Кроме того, конфисковано около 1 грамма вещества растительного происхождения (марихуана).

Все конфискованные вещества отправлены на экспертизу. Известно, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления, а также за другие правонарушения.

ФОТО. У мужчины, угрожавшего убийством, изъяли оружие и наркотики
Foto: Valsts policija
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rus.DELFI.lv

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