ФОТО. У Национального театра столкнулись четыре автомобиля: прицеп заблокировал движение трамваев

В четверг, 22 июня, около 10.20 в Риге, на улице Кр. Валдемара, рядом с Национальным театром произошло столкновение четырех машин: Škoda, Audi, Hyundai и Volvo.
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К одному из попавших в аварию автомобилей был прикреплен прицеп, который в результате аварии перевернулся и временно перекрыл одну трамвайную полосу, а на более длительное время и две полосы на улице Кр.Валдемара в направлении Вантового моста.
К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
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