ФОТО. У подозреваемого в кражах изъяли вещи: полиция ищет законных владельцев

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, в ноябре в Даугавпилсе был задержан мужчина, подозреваемый в кражах из транспортных средств.
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Во время обыска у задержанного изъяли электроинструменты и велосипед. Возможно, они также были украдены.
Если вы опознали эти вещи, просьба обращаться Даугавпилсский участок полиции по телефону 65403396 или на круглосуточный телефон 110.
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