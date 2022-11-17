ФОТО. У подозреваемого в кражах изъяли вещи: полиция ищет законных владельцев
Foto: Valsts policija

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, в ноябре в Даугавпилсе был задержан мужчина, подозреваемый в кражах из транспортных средств.

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Во время обыска у задержанного изъяли электроинструменты и велосипед. Возможно, они также были украдены.

Если вы опознали эти вещи, просьба обращаться Даугавпилсский участок полиции по телефону 65403396 или на круглосуточный телефон 110.

ФОТО. У подозреваемого в кражах изъяли вещи: полиция ищет законных владельцев
Foto: Valsts policija


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