ФОТО. У задержанного на улице мужчины изъяли большое количество наркотиков

На этой неделе в Даугавпилсе был задержан 36-летний мужчина, у которого во время проверки обнаружили большое количество наркотических и психотропных веществ.

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Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, задержание проводилось на основании оперативной информации. В общей сложности у подозреваемого изъяли 155 таблеток Clonazepam, Subotex, Ecstasy, а также другие неустановленные наркотические вещества.

Также полиция нашла упаковки с веществами, напоминающими марихуану, амфетамин и героин. Все наркотики направлены на экспертизу.

В полиции отметили, что задержанный ранее судим за аналогичные преступления, а также за другие правонарушения. Следствие продолжается.