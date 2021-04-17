ФОТО. У задержанного на улице мужчины изъяли большое количество наркотиков
Foto: Valsts policija

На этой неделе в Даугавпилсе был задержан 36-летний мужчина, у которого во время проверки обнаружили большое количество наркотических и психотропных веществ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, задержание проводилось на основании оперативной информации. В общей сложности у подозреваемого изъяли 155 таблеток Clonazepam, Subotex, Ecstasy, а также другие неустановленные наркотические вещества.

Также полиция нашла упаковки с веществами, напоминающими марихуану, амфетамин и героин. Все наркотики направлены на экспертизу.

В полиции отметили, что задержанный ранее судим за аналогичные преступления, а также за другие правонарушения. Следствие продолжается.

ФОТО. У задержанного на улице мужчины изъяли большое количество наркотиков
Foto: Valsts policija
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?