ФОТО. Убийство в микрорайоне Югла: полиция ищет подозреваемого

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении.
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По данным полиции, розыск объявлен в связи с убийством мужчины (1964г.р.) в микрорайоне Югла.
Если вы знаете, кто изображен на фото,а также. Где он может скрываться, просьба сообщать в полицию по телефонам: 28601498 или 110.
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