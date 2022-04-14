ФОТО. Убийство в микрорайоне Югла: полиция ищет подозреваемого
Foto: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении.

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По данным полиции, розыск объявлен в связи с убийством мужчины (1964г.р.) в микрорайоне Югла.

Если вы знаете, кто изображен на фото,а также. Где он может скрываться, просьба сообщать в полицию по телефонам: 28601498 или 110.


ФОТО. Убийство в микрорайоне Югла: полиция ищет подозреваемого
Foto: Valsts policija


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