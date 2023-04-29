ФОТО. Уехал из дома на машине и не вернулся 47-летний житель Риги

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Дмитрия Лавриновича, который 25 апреля уехал на своем автомобиле Volkswagen Golf зеленого цвета и с тех пор от него нет никаких известий.
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Его приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы темные, носит бороду.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67085980 или 110.
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