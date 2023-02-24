ФОТО. Уехал на BMW и исчез: полиция ищет пропавшего мужчину

Участок полиции "Тейка" разыскивает Роланда Розенбаума, которого в последний раз видели 23 февраля, в 14.00, когда он выходил из дома на ул. Дзилнас в Риге. Известно, что из дома он уехал на BMW 320.
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Его приметы: рост 180 см, волосы темные, средней длины.
Был одет: темно-синяя куртка без капюшона, темный джемпер с капюшоном, возможно, светлые джинсы, темные кроссовки Nike с красно-оранжевыми элементами. Носит часы Calvin Klein с темным циферблатом.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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