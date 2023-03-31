ФОТО. Уехал в Дубай и пропал: полиция ищет молодого мужчину
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Баложи" Рижского регионального управления полиции разыскивает Оскара Станкевича, который находится в Дубае, но с 27 марта не выходит на связь с близкими.

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Его приметы: рост 170 см, спортивного телосложения, волосы короткие.

Был одет: темно-синие шорты или брюки, темная куртка с капюшоном, белые кроссовки.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

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