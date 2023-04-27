ФОТО. Уехала в Ригу и пропала: полиция разыскивает 13-летнюю школьницу

Рижское региональное управление полиции разыскивает 1-летнюю Элзу Ветру, которая уехала в Ригу и с 20.00 26 апреля не отвечала на звонки, а затем телефон был отключен.
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Ее приметы: рост 163 см, худощавая, глаза серые, волосы коричневые, на правой щеке — шрам.
Была одета: черные брюки с большими карманами, черный джемпер Puma,черно-белая обувь Nike.с собой была черная сумка Adidas.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.
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