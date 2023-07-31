ФОТО. Уголовная полиция устанавливает личность мужчины
Foto: Valsts policija

Бюро уголовной полиции Зиемельского участка Рижского регионального управления полиции устанавливает личность мужчины, изображенного на кадрах из видео.

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Если вы узнали этого человека, а также знаете, где он может находиться, просьба сообщать по телефонам: 67085980, 67086477, 25576808 или 110.

Также полиция призывает мужчину добровольно явиться в один из участков полиции.

ФОТО. Уголовная полиция устанавливает личность мужчины
Foto: Valsts policija
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