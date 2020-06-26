ФОТО: Умельцы производили алкоголь из дезинфицирующих средств, начат уголовный процесс

В июне сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов в ходе проверке имеющейся информации задержали группу лиц, которые по предварительному сговору занимались незаконным производством, хранением, транспортировкой и, возможно, реализацией в крупных объемах алкогольных напитков.

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В ходе обысков, которые были проведены в Риге и Лиепайском районе, были изъяты 675 литров бочек с характерным для спирта запахом (торговая марка Dezyradus), 1979 пустых стеклянных бутылок, наклейки с надписями “Smirnoff”, “Triple Distilled Vodka”, “Tax free zone”, “Cruist Line” и “NCL Norwegian”, разные пробки, оборудование для закручивания пробок, картонные коробки, наличные на сумму 2420 евро и другие вещественные доказательства.

Начат уголовный процесс. В интересах следствия более подробная информация не сообщается.