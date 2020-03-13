ФОТО. Ураган в Лиепае: в порту столкнулись два судна, на ехавшую машину упало дерево
Foto: F64

По данным, которые приходят из Лиепаи, сильный шторм, бушевавший в четверг вечером и в ночь на пятницу, стал причиной нескольких происшествий.

В частности, на автомобиль, ехавший по Клайпедскому шоссе, упало дерево. В результате ЧП никто не погиб. Информация по этому происшествию будет предоставлена чуть позже.

Также, как отмечают очевидцы, возле причала Лиепайского порта столкнулись два судна. О характере повреждений пока не сообщается.

Сильным ветром повалило деревья в центре города, а также в микрорайонах. Море размыло пляжи. Ураган спровоцировал обрушение декоративной стены в магазине Rimi, а также повалил вывеску с магазина XL Sala, перевернул навес автобусной остановки и посрывал провода.

Здесь можно посмотреть, что происходит в Лиепае, в режиме онлайн


Информация будет обновляться



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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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