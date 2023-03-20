ФОТО. Ушла из дома и не вернулась: полиция разыскивает пропавшую жительницу Риги

Участок полиции "Центр" Рижского регионального управления полиции разыскивает Кристине Араю (1974 г.р.), которая 16 марта около 06.00 вышла из своего дома на ул. А. Калниня и пропала.
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Ее приметы: рост 170 — 175 см, среднего телосложения, волосы короткие, светлые.
Была одета: серое пальто, черные брюки, сапоги, черная шапка. При себе была черная сумка.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам 67086200 или 110.
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