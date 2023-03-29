ФОТО. Ушла из дома и не вернулась: пропала девочка; у нее могут быть проблемы со здоровьем
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Елизавету Пахомову, которую в последний раз видели 24 марта, около 20.00, когда она выходила из своего дома на ул. Дзилнас.

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В полиции сообщили, что у девочки могут быть проблемы со здоровьем. Также она склонна к бродяжничеству.

Ее приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные.

Была одета: короткая красная куртка, темные брюки, серый джемпер с капюшоном.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.

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