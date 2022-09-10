ФОТО. Ушла в школу и не вернулась: полиция ищет пропавшую девочку

Кулдигский участок Курземского регионального управления полиции разыскивает Даниэлу Кронбергу (2007 г.р.), которая утром 9 сентября отправилась из Кулдиги в школу в Эдоле.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Девочка склонна к бродяжничеству.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67085945 или 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.