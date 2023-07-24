ФОТО. Утечка сточных вод в Лиепае: жителей призывают снизить потребление воды и не купаться в море

Для резервуара очистных сооружений Лиепаи будет построена временная канализационная труба, которая будет огибать обрушившийся кусок стены, чтобы сточные воды могли проходить через оставшийся участок, сообщил руководитель Liepājas ūdens Андис Деюс.

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Он пояснил, что техническая конструкция до сих пор была такой, что обе секции работали вместе, поэтому нужно найти техническое решение для их разделения. Принято решение о строительстве канализационной трубы, которая обойдет обрушившуюся секцию.

Для того, чтобы выяснить причину аварии, Деюс связался со специалистами Рижского Технического университета (РТУ), и в течение этого дня будет достигнуто соглашение о проведении экспертизы на объекте.

Резервуар очистных сооружений в Лиепае был построен в 2009 году. Учитывая, что это наземная постройка, специалисты осматривали ее ежедневно, и ничего не предвещало отделения стены резервуара очистных сооружений.

На данный момент остановлено поступление всех видов сточных вод как из города, так и из Каросты. В городе снижено давление воды, а жителей призывают сократить потребление воды.

Foto: Liepāja.lv

Учитывая аварийную ситуацию, сточные воды накапливаются в канализационных сетях, в резервуарах перед очистными сооружениями, чтобы снизить поток неочищенных сточных вод в море. Деюс отметил, что во внутренних сетях можно накопить примерно до 20 000 кубических метров сточных вод (м3). За сутки в городе производится от 10 000 до 12 000 м3 сточных вод, не считая дождевой воды. Когда резервуары будут заполнены, увеличится объем неочищенных сточных вод, которые попадут в Балтийское море, добавил глава Liepājas ūdens.

До полудня Деюс отказался прогнозировать, сколько времени потребуется, чтобы ликвидировать аварию.

Купаться запрещено

Инспекция здравоохранения запретила купаться на всех морских пляжах Лиепаи и советует также не купаться вдоль всего Курземского побережья, вплоть до Павилосты.

В инспекции пояснили агентству LETA, что запрет и ограничения будут в силе до тех пор, пока не будут получены результаты лабараторных анализов на микробиологическое качество воды в местах для купания.

Во вторник, 25 июля, инспекция проведет дополнительные микробиологические анализы на пляжах Лиепаи и Павилосты и проинформирует о дальнейших мерах по очистке окружающей среды и обеспечению безопасности.

Ранее мэр Лиепаи Гунарс Ансиньш заявил, что не рекомендуется купаться в море на территории Южнокурземского края, особенно в волости Медзес, поскольку течение унесло сточные воды именно в том направлении.

Как сообщалось, вечером 23 июля в Лиепае обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений. В результате чего часть очистной воды просочилась в море.