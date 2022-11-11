Фото: утром на Вантовом мосту загорелся Mercedes, образовалась пробка
Foto: DELFI Aculiecinieks

Утром 11 ноября очевидцы Delfi наблюдали, как на Вантовом мосту открытым пламенем загорелась машина. Из-за пожара образовалась пробка, сообщили очевидцы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

“Сегодня, 11 ноября в 8:06, горел автомобиль марки Mercedes. Машина горела пламенем, когда я проезжала мимо, у нее лопнула шина. Причины возгорания неизвестны”, – сообщила порталу Delfi очевидица Кате.

Портал узнал в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), что вызов на место происшествия был получен в 8:02, спасатели закончили тушить пожар к 9:00.

В расположении VUGD нет информации о пострадавших.

По данным Balticmaps.eu, из-за пожара на Вантовом мосту образовалась пробка, движение задерживалось примерно на пять минут.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai