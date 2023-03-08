ФОТО. Узбек пытался незаконно вывезти из Латвии граждан Бангладеш
Foto: DELFI.lt

Сотрудники Государственной пограничной службы Литвы на днях остановили на дороге Мариямполе — Сувалки автомобиль Ford Fiesta, направлявшийся в Польшу. В нем оказались иностранцы, которые пытались незаконно выехать в Западную Европу.

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По данным пограничников, машиной с латвийскими номерами, управлял 19-летний гражданин Узбекистана, имеющий вид на жительство в Латвии. Вместе ехали еще четыре человека: 20-летний гражданин Шри-Ланки, 21-летний соотечественник водителя, имеющий вид на жительство в Латвии, а также 28- и 33-летние граждане Бангладеш.

Граждане Бангладеш и Шри-Ланки показались литовским пограничникам подозрительными, поэтому было принято решение провести дополнительную проверку. Вскоре выяснилось, что иностранцы ранее подали ходатайства о предоставлении убежища в Латвии и Литве, при этом они не имели права покидать вышеупомянутые страны, пока их заявления находятся в стадии рассмотрения.

По мнению пограничников, иностранцы планировали добраться через Польшу до стран Западной Европы, не дожидаясь решения о предоставлении им убежища.

Также проверка показала, что у гражданина Узбекистана, управлявшего автомобилем, нет водительских прав. Кроме того, у его соотечественника водительские права оказались фальшивыми.

Все задержанные были оставлены под стражей, начаты уголовные процессы. За незаконное перемещение людей через границу подозреваемым может грозить до 8 лет лишения свободы. также предусмотрено наказание за подделку документов и управление транспортным средством без прав.

Задержанные граждане Бангладеш возвращены в Латвию.

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